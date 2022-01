Die Einwohnerbeteiligung zum Thema Schwapp sanieren oder einen neuen Surf- und Freizeitpark bauen lassen, geht in die nächste Runde. Am 15. Januar, von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, wird zum Stadtteilspaziergang mit Dialog eingeladen. Treffpunkt ist die Tennishalle an der Großen Freizeit 3 in Fürstenw...