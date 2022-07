Mit vier Booten auf dem Wasser hat sich die Feuerwehr am Freitagabend, 22. Juli, in Bad Saarow auf die Suche nach einer vermissten Person gemacht. Der Mann war an der Badestelle Bad Saarow-Pieskow schwimmen gegangen und nicht ans Ufer zurückgekehrt. Passanten hatten die Rettungskräfte alarmiert.