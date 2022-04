Das Herzblut vieler Menschen in Fürstenwalde hängt an der alten Spree-Schwimmhalle im Kosmonautenviertel, die jetzt das Schwapp ist. Für den Neubau der Surf-Era müsste der Bau abgerissen werden, die Stadt würde in diesem Fall, so der Plan, wenige Schritte weiter, an der Großen Freizeit, eine n...