Ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands haben die Besucher des Kurkonzerts am Sonnabend im Scharwenka-Kulturforum in Bad Saarow gesetzt. Dort musizierte – zum wiederholten Mal – das Gitarren-Duo Simon und Tobias Tulenz, die aus dem Spreewald stammen. Wie die Leiterin des Scharwenka-Kulturforums in der Moorstraße, die einstige Saarower Bürgermeisterin Gerlinde Stobrawa, am Montag mitteilte, entschlossen sich die Organisatoren, unter den Besuchern Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu sammeln – auch unter dem Eindruck des Interviews mit MOL-Landrat Gernot Schmidt am Sonnabend.„Der Eintritt zu dem Konzert selbst war ja frei, weil es zu den Kurkonzerten gehört“, sagte Gerlinde Stobrawa.