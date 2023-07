Wer auf der Straße zwischen Berkenbrück und Falkenberg (Oder-Spree) unterwegs ist, kennt das Problem. Die Asphaltdecke ist in einem schlechten Zustand, eine Reparatur ist schon lange überfällig.

Jetzt hat der Landesbetrieb Straßenwesen mitgeteilt, dass die Bauarbeiten auf diesem Abschnitt beginnen. Autofahrer müssen sich auf längere Sperrungen und Umleitungen einstellen – und das für mehrere Wochen.

Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten

Die Fahrbahn soll erneuert werden, heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebes. Am Montag (17. Juli) beginnen die Bauarbeiten. Für voraussichtlich 10 Wochen kommt es dann auf der Strecke zu Beeinträchtigungen für Autofahrer. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitte aufgeteilt.

Der erste umfasst die Strecke zwischen Demnitzer Mühle und Falkenberg, der zweite reicht von der Demnitzer Mühle bis zum Bahnhof Berkenbrück. Für die Zeit der Bauarbeiten werden die jeweiligen Abschnitte voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb schreibt, ist das aus gesetzlichen Bestimmungen zum Arbeitsschutz notwendig.

Umleitung zwischen Fürstenwalde und Falkenberg

Zwischen Fürstenwalde und Falkenberg ist eine Umleitung ausgeschildert. Diese führt über Steinhöfel und Heinersdorf nach Georgenthal und weiter nach Falkenberg. Die Kreisstraße K 6740 zwischen Steinhöfel und Demnitzer Mühle bleibt befahrbar. Während der Bauzeit des Abschnitts Demnitzer Mühle – Falkenberg kann Berkenbrück angefahren werden, im zweiten Bauabschnitt Demnitzer Mühle – Berkenbrück ist Falkenberg erreichbar, teilt der Landesbetrieb mit.

Voraussichtlich zehn Wochen Bauzeit