„Jemand stellt einen Antrag, und dann gucken wir, ob er was bekommt“ – so, sagt Kai Hamacher, läuft es jetzt und seit vielen Jahren mit der Förderung von Sport und Kultur in Fürstenwalde. Der Stadtverordnete des BFZ tritt indes dafür ein, dass die Stadt einer „Förderung auch einen Zweck...