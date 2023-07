Jubel, Trubel, Stadtfest Fürstenwalde: Am Freitag (30. Juni) ging die Veranstaltung im Zentrum der Spreestadt los. Drei Tage wird nun zu Bratwurst, Bier und Bühnenprogramm gefeiert. Schon am Nachmittag füllten sich die Gassen. Das Highlight um 18 Uhr: Der traditionelle Fass-Anstich durch Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ). Streng genommen wurden die Feierlichkeiten gar nicht von Rudolph eingeläutet, sondern von einem Mann, der von Anfang an neben dem Bürgermeister stand.

„Das ist Helmut, ein guter Freund von mir“, erklärte der Rathauschef. „Helmut ist ein Mitglied der Samariteranstalten, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Helmut kommt seit fünf Jahren in die Bürgermeistersprechstunde“, berichtet Rudolph später der MOZ.

Fass-Anstich mit Unterstützung: Helmut (links) aus den Samariteranstalten und Matthias Rudolph haben das Stadtfest am Freitag gemeinsam eröffnet.

© Foto: Elena Stenczl

Helmut gehöre zum Stadtbild Fürstenwaldes. „Als er neulich in die Sprechstunde kam, hat er sich gewünscht, dass das Riesenrad beim Stadtfest wieder aufgebaut wird. Und, dass er das Stadtfest eröffnen darf. Da habe ich gesagt: Helmut, das machen wir so.“ Auch beim traditionellen Anstich des 20-Liter-Fasses wich Helmut nicht von der Seite des Bürgermeisters.

Kritik an Krähe-Konzert aufgegriffen

Nachdem erste Besucherinnen und Besucher im Laufe des Tages Schauer abbekommen hatten, hörte es zum etwas nach hinten verschobenen Auftritt des Bürgermeisters auf zu regnen. „Es war viele Tage sehr warm, die Stadt war staubig. Den Regen heute haben wir extra bestellt, damit der Staub heruntergewischt wird“, scherzte Rudolph. Mit nun sonnigen Aussichten freue er sich auf ein „großartiges Stadtfest“ mit regionalen Köstlichkeiten, Angeboten und Künstlern.

„Ich hoffe, dass das Stadtfest die Menschen verbindet, dass die Fürstenwalder miteinander sprechen. Auch, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das gehört dazu“, lautete seine abschließende Botschaft. Eine Anspielung auf das bevorstehende Konzert der Band „Krähe“? Der Auftritt am Freitagabend hatte vorab für Kritik gesorgt, weil Sänger Stefan Krähe offenbar Reichsbürgern nahesteht

Nach der Eröffnung ist vor dem Fest

Doch von den Unstimmigkeiten war bei den Gästen am frühen Abend nichts zu merken.

Rosemarie Weidemann, Ramona Kolter, Anita Geißler und Tochter Carola sowie Ingrid Behmer sind schon am Freitag zur Partyband Atemlos in Feierlaune.

© Foto: Elena Stenczl

Clara (l.) und Stella Hamberg freuen sich: Sie dürfen Süßwarenstand-Betreiber Rocco Sperlich fleißig unterstützen. Vor allem beim Knabbern von gebrannten Mandeln.

© Foto: Elena Stenczl Vor der Hauptbühne wurde zu Liedern der Partyband Atemlos getanzt. Schausteller freuten sich über erste Schleckermäuler, die sich laut Süßwarenstand-Betreiber Rocco Sperlich besonders gern gebrannte Mandeln (100 Gramm für 4 Euro) gönnen.

Auch vor Bühne am Dom füllte sich langsam der Platz, während es ein paar Meter weiter sowie auf der Bullenwiese mit den Fahrgeschäften hoch hinaus ging.

Das kostet eine Bratwurst, so viel ein Bier

Schlendern macht hungrig. Außerdem duftet es in jeder Ecke. Der Klassiker: Bratwurst, in diesem Jahr für 4 Euro erhältlich. Für eine Currywurst werden 5 Euro verlangt. Beim Bier gibt es minimale Differenzen: Rund 5 Euro kostet der halbe Liter. Wer beim Toilettengang sparen will, muss bis zur Bullenwiese laufen: Dort kostet die WC-Nutzung 70 Cent, während in der Innenstadt 1 Euro verlangt wird.

Vorfreude auf die nächsten Tage steigt

Katrin Nowak ist extra aus Frankfurt (Oder) gekommen und freut sich zusammen mit ihrer Tochter Tony Nowak auf den Auftritt der Band Trashbeat am Freitagabend.

© Foto: Elena Stenczl Aufregung macht sich vor allem bei den Künstlern breit. Zwei davon: Luise (9) und Lukas (12) Obst. Die Geschwister sind Mitglieder der Fürstenwalder Tanzgruppe United Dancers und stehen mit ihren Tanzkolleginnen am Sonnabend um 11 Uhr auf der Hauptbühne.

Obwohl, so groß sei die Bühne gar nicht, findet Luise: „Wir hatten letztens einen Wettkampf in Strausberg. Die Bühne dort war größer“, erzählt die Schülerin. Trotzdem seien sie und ihr Bruder schon etwas nervös. Zur Ablenkung drehen die zwei rasante Runden mit dem Autoscooter.

Programm am Sonnabend Hauptbühne am Markt 23.00 DJ Thomas Lizzara 22.00 Rednex (Schweden) 18.30 Right Now 17.00 Pia United 16.15 Jan Preuss/Rose 14.00 Heavysaurus 11.00 United Dancers Bühne am Dom 17.30 Roof Garden Spezial 22.00 Buddy + Schaumparty 20.00 Steffi Landerer NEU 18.30 Leon Brandl – Gabalier Double 17.15 Magic Melody 16.00 Denise Blum 13.00 Steffen Heidrich – Roland Kaiser Double 16.00 Denise Blum Goethepark 14 bis 22 Uhr ukrainische und polnische Folklore mit Potpourri Spreewiese Ganztägig Fürstenwalder Kirmes Ganztägig Super RTL Toggo Tour 2023 Sonstiges Ganztägig: Helikopter-Rundflüge an der EWE-Halle