Feiern, schunkeln und mitsingen ist angesagt. Das Wochenende in Fürstenwalde steht ganz im Zeichen des Stadtfests. Neben Attraktionen wie Hubschrauberrundflügen und Feuerwerk wird den Besuchern vor allem ein abwechslungsreiches Live-Programm geboten. Während es am Freitag auf der Bühne am Dom eher rockig zugeht, steigt dort am Sonnabend (1. Juli) eine ausgelassene Schlagerparty mit einer Reihe von Auftritten. So manch bekannte Stimme ist auch dabei.

„Dich zu lieben“, „Joanna“ und „Warum hast Du nicht Nein gesagt“ – das sind echte Klassiker der Volksmusik, deren Texte wohl nicht nur Schlagerfans kennen. Gesungen werden sie von Hit-Gigant Roland Kaiser – eigentlich. Beim Stadtfest in der Spreestadt gibt sie Steffen Heidrich zum Besten (ab 13 Uhr). Das Roland-Kaiser-Double tritt bereits seit 23 Jahren als sein Idol auf. „Ich habe schon immer gesungen, auch als Kind. In der DDR wurde ich gefördert. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich fast genauso wie Roland Kaiser klinge“, erzählt er MOZ.de. Er müsse sich nicht mal bemühen, um so zu klingen.

Steffen Heidrich mit „Warum hast Du nicht Nein gesagt“

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Was den Dresdener besonders an Roland Kaiser fasziniert? „Seine Texte sind sehr raffiniert, er spielt mit der Sprache“, erklärt Steffen Heidrich. Beim Stadtfest könne sich das Publikum selbstverständlich auf Kaisers größte Hits freuen. Für spontane Musikwünsche sei er aber auch offen.

Eine Mordsgaudi am frühen Abend

Ein weiterer Megastar der Schlagerwelt: Andreas Gabalier. Läuft sein Song „Hulapalu“ hält es vermutlich niemanden mehr auf der Bierbank. Das weiß auch Leon Brandl: Wie sein Vorbild bezeichnet sich das Andreas-Gabalier-Double auf seiner Homepage ebenfalls als „volksnaher Rock’n’Roller und Publikumsmagnet“. Zuschauer seiner Partyshow dürfen sich laut Pressetext auf die beliebtesten Gassenhauer, eine „professionelle Bühnenperformance, 100 Prozent Live-Gesang und absolute Nähe zum Publikum“ freuen.

So klingt Leon Brandl als Andreas Gabalier

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Wer sonst noch für Schlagerparty-Laune sorgt

Der Berliner Sänger Buddy heizt nicht nur mit seinem 2000er-Ohrwurm „Ab in den Süden“ ein. Er bringt sogar eine Schaumkanone mit (ab 22 Uhr). Entertainer Marco Lessentin macht mit seinem Projekt Magic Melody Stimmung, das er selbst auf seiner Internetseite als „deutsche Antwort auf Modern Talking“ bezeichnet (ab 17 Uhr).