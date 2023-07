Bunte Lichter, starke Stimme! So hätte das Motto am Stadtfest-Freitag lauten können. Zahlreiche Besucher strömten ab 22.30 Uhr in Richtung Marktplatz, jeder wollte einen guten Platz ergattern. Unter anderem, um einen Blick auf Ellice Klawon werfen zu können: Die Fürstenwalderin belegte erst vor wenigen Wochen in der TV-Show „The Voice Kids“ den zweiten Platz. Nun stand sie auf der Hauptbühne und verriet ein spannendes Detail.

Das Publikum jubelte bereits, bevor Ellice die Bühne betrat. „Ich finde sie wirklich cool. Dass sie ihre Texte selbst schreibt, ist toll. Das feiere ich“, sagte Zuschauerin Anna-Sophie Petriga aus Fürstenwalde. Sie verfolgte den Auftritt gut gelaunt und sei überrascht gewesen, wie gut Ellice live klinge.

Gute Laune vor der Bühne: Anna-Sophie Petriga (2.v.l.) habe Ellice' Auftritt super gefunden. Sie war gemeinsam mit ihrer Mutter Ramona Petriga-Margeraf und dessen Freundinnen Daniela Kusert, Yvonne Bank und Sandy Schulze (v.l.) auf dem Stadtfest.

© Foto: Elena Stenczl

Lässig performte Ellice ihre Single „Stummes Klavier“. Eine Zugabe gab es trotz lautstarker Zurufe nicht. Moderator Marco Lessentin gratulierte der Nachwuchssängerin anschließend zum Plattenvertrag und wollte wissen, wie es jetzt für sie weitergehe: „Wir sind an neuen Songs zugange und nehmen fleißig auf. Leute, freut euch auf Oktober“, gab Ellice bekannt.

Himmel über Fürstenwalde erstrahlte

Kaum hatte Ellice die Bühne verlassen, startete das Feuerwerk . Etliche „Ohs“ und „Ahs“ gingen durch die Menge. Abgefeuert wurden die Rakekten vom Dach der Fürstengalerie.

Von Zuschauern bestaunt. Rund zehn Minuten gingen bunte Lichter über der Fürstengalerie hoch. Dazu lief epische Musik.

© Foto: Elena Stenczl

Die Fürstengalerie öffnet übrigens auch am Sonntag ihre Türen: ebenso wie alle anderen Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 20 Uhr. Die Stände des Stadtfests öffnen sowohl Sonnabend als auch Sonntag bereits um 11 Uhr.