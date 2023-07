„Das hier ist ein Kletterturm. In Rot und Grün, damit er in der Natur auffällt“, erzählen Milan (10) und Roman (10). Stolz präsentieren sie ihr Modell. Die beiden Jungen sind Schüler der Sonnengrundschule in Fürstenwalde. Im Rahmen des Projekts „Stadtentdecker – Wir bringen uns ein“ ...