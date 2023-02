Ein schwerer Verkehrsunfall sorgt auf der Autobahn A12 bei Fürstenwalde für Verkehrschaos. Nach Polizeiangaben sind drei Lastwagen an dem Zusammenstoß beteiligt gewesen. Der Verkehr staut sich über mehrere Kilometer. Rettungsdienst und Feuerwehr waren zur Unfallstelle ausgerückt.

Wie Polizeisprecher Roland Kamenz mitteilt, sind am Donnerstag, 9.2., kurz nach 12 Uhr, nahe der Anschlussstelle Fürstenwalde -Ost in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) . Laut Polizei haben die Sattelzüge polnische Kennzeichen.

„Es gibt eine erhebliche Stau-Erscheinung“, sagt Kamenz. Laut ADAC beläuft sich dergegen 17 Uhr auf. Autofahrer müssen mit einemvon mindestensrechnen. Die A12 ist im Abschnitt zwischen den Auffahrten Fürstenwalde-Ost und -West in Fahrtrichtung Polen . Der Verkehr wird über die. Die Fahrzeuge, nahe der Unfallstelle an der Anschlussstelle-Ost, bahnen sich den Weg von der Autobahn entgegen der Fahrtrichtung. In Fürstenwalde selbst staut sich der Verkehr aufgrund der Umfahrung ebenfalls.