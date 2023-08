Für zahlreiche Pendler aus der Region Frankfurt, die auf der A12 Richtung Berlin unterwegs sind, hat die Woche mit einem Stau begonnen. Um 4.56 Uhr meldete die Leitstelle einen Unfall. Zunächst war von zwei Pkw die Rede, die auf dem linken Fahrstreifen aufeinander geprallt waren. Feuerwehrkräfte vor Ort hätten dann wenig später von sechs Fahrzeugen berichtet, die betroffen waren, hieß es rund eine halbe Stunde später. Die Autobahn war dann vollständig gesperrt.

Offenbar handelte es sich am Ende um zwei verschiedene Unfälle, die allerdings in enger räumlicher Nähe stattgefunden hatten. Alle beteiligten Fahrzeuge konnten in kurzer Zeit auf den Standstreifen gebracht werden. Auch Rettungskräfte kamen zum Einsatz, da mindestens ein Fahrzeuginsasse über erhebliche Schmerzen geklagt hatte.