Brandenburg-Hymne, Hissen der drei Meter langen Fahne mit dem neuen Wappen, Ansprachen von Bürgermeister Mirko Novitzki und Heraldiker Jörg Mantzsch – am Sonnabend (8. Juli) wird es am Spree-Strand in Berkenbrück feierlich. Denn die 1100 Einwohner große Gemeinde bei Fürstenwalde erhält erstm...