Groß und unmissverständlich wird es auf Plakaten angekündigt: In der August-Bebel-Straße in Fürstenwalde wird umgebaut. Der rote Netto-Markt soll nach Angaben des Unternehmens am Samstag (7. Oktober) um 16 Uhr geschlossen werden.

Als Grund nennt Christina Stylianou, die Leiterin Unternehmenskomm...