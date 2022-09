Die Senke auf dem Molkenberger Dorfanger war irgendwann mal voller Wasser; das stellt niemand in Abrede, auch wenn angesichts des heutigen Anblicks das niemand glauben müsste. Auch bei strömendem Regen wie am Donnerstag (8. September) ist am tiefsten Punkt der Kuhle kein Schwappen unter den Füße...