Der Hut ist sein Markenzeichen: Will Church und seine Freundin Janina besuchen gern die Eltern Carola und Maik Czuch (v.l.) in seinem Heimatort Bad Saarow. Dazu gesellt sich auch gern Hündchen Holly. Will ist in Bad Saarow aufgewachsen, heute wohnt der Sänger und Songschreiber in Berlin. © Foto: Ruth Buder