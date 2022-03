Die Schreie, die ein verängstigtes Reh am Dienstagabend (29. März) in Fürstenwalde ausgestoßen hat, gingen durch Mark und Bein. Das Tier war in der Emma-Reich-Straße in einen Bauzaun geraten, als es von der Straße auf ein noch unbebautes Grundstück wollte. Es kam nicht vor und nicht zurück u...