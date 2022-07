Am Ende war es ein beeindruckender Zug mit der Pfarrerin, 20 Bewohnerinnen, Bewohnern und Mitarbeitenden der Samariter-Stiftung in Fürstenwalde. Die Menschen zogen nach einer Trauerfeier für Anneliese Patyna in der Samariterkirche hinter dem schlichten Sarg mit dem bunten Blumenschmuck über den n...