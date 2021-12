Das unbebaute Grundstück an der Ecke Rotkehlchenweg/Friedhofsweg liegt unscheinbar an der Straße. Ein Trampolin steht in der Mitte, am Rand ein Holzhäuschen. Für den unbeteiligten Passanten deutet nichts darauf hin, dass es der Schauplatz eines furchtbaren Unglücks in der Neujahrsnacht 2021 war...