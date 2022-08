Blaulicht und Martinshörner in Fürstenwalde und Umgebung haben am Sonnabend (27. August) nicht nur viele Menschen erschreckt, sondern auch Ärzte, Pfleger und Leitung des Helios Klinikums in Bad Saarow überrascht. Die unangemeldete Katastrophenschutzübung wurde vom Landkreis Oder-Spree organisie...