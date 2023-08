Am frühen Dienstagmorgen (15. August) gegen 0.15 Uhr wurde der Polizei von Zeugen gemeldet, dass ein Alfa Romeo auf der Autobahn A12 zwischen Storkow und Fürstenwalde/West rechts der Fahrbahn auf dem Dach liegen würde. Die Polizei fand das Fahrzeug tatsächlich in der beschriebenen Position vor.

Obwohl das Fenster der Beifahrertür geöffnet war, konnten keine Personen in der Nähe des Fahrzeugs gefunden werden, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Eine Absuche in der Umgebung sowie Nachfragen in umliegenden Krankenhäusern blieben erfolglos.

Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht, um mögliche Hinweise auf die Ursache des Unfalls oder die Identität der Insassen zu finden. Die Ermittlungen dauern an.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz verfasst, die die Redaktion gerade testet. Die Redaktion hat den Inhalt sorgfältig geprüft.