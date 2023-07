Am Samstagabend ereignete sich auf der A12 in Fahrtrichtung Dreieck Spreeau zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde Ost und Fürstenwalde West ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Fahrzeuge, wobei eines davon in die Leitplanke fuhr und sich anschließend auf der Fahrbahn drehte.

Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Schließlich konnte eine Spur wieder freigegeben werden, damit der Verkehr an der Unfallstelle vorbeifahren konnte.