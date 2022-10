Die Feuerwehren aus Jacobsdorf und Briesen wurden am Sonnabend, gegen 20 Uhr, an die Autobahn-Abfahrt Briesen alarmiert. Dort war ein weißer Skoda beim Abfahren von der A12 in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzleitplanke geprallt.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer 61 Jahre alt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.