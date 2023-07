Immer wieder kommt es zu Unfällen auf der A12. Die Bundesautobahn gilt als gefährliche Strecke. In den frühen Morgenstunden des 18. Julis krachte es erneut. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert. Warum?

Fürstenwalde West und Storkow Die Pkw befanden sich gegen 5 Uhr auf dem Weg Richtung Berlin. Zwischenund kam es zur Kollision . Ein Fehler beim Fahrspurenwechsel sei der Grund, erklärt Ulf Danilowski von der Polizeidirektion Ost, Fachbereich Verkehrspolizei, auf Nachfrage der MOZ.

Zwar sei ein Rettungswagen vor Ort gewesen, verletzt wurde jedoch niemand, so Danilowski. Der entstandene Schaden belaufe sich auf gut 5000 Euro. Die Autos wurden in Eigenverantwortung abgeschleppt. Einen Stau habe der Zwischenfall nicht verursacht.

Ministerpräsident Woidke weiß von Problemen auf A12

Dauerstau, Unfälle, Baustellen: Die A12 ist das Sorgenkind in der Verkehrsregion Brandenburg Ost. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) weiß von den Problemen. Die Verantwortung liegt jedoch beim Bund – und der komme seiner Pflicht nicht wirklich nach. „Ich hätte schon erwartet, dass die A12 aufgrund ihrer besonderen Bedeutung stärker in den Fokus der Bundespolitik rückt“, sagte er beim jüngsten Hintergrundgespräch mit der MOZ am 12. Juli.