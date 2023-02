Etliche Autofahrer mussten im Feierabendverkehr in Fürstenwalde einen Umweg in Kauf nehmen. Hintergrund ist ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Pkw waren ineinander gekracht. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Straße musste für die Durchfahrt gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 7.2, gegen 16.20 Uhr auf dem Rauener Kirchweg. Nach Angaben der Polizei vor Ort wollte ein Auto der Marke VW aus der Ferdinand-Bauer-Straße vom Auto-Focus kommend den Rauener Kirchweg überqueren. Dabei übersah der Fahrer jedoch den dort in Richtung Bebel-Straße fahrenden Pkw und nahm ihm die Vorfahrt.

In der Folge krachten die Autos zusammen. Durch den Zusammenprall wurde das Auto des Unfallverursachers abgelenkt, rammte in der Ecke das Straßenschild und kam schließlich in der Hecke zum Stehen. Der Fahrer wurde verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.