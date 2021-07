Der fünfjährige Junge, der am Sonntag nach einem Badeunfall im Fürstenwalder Schwapp gestorben ist, ist ertrunken. Das ist das Ergebnis der Obduktion des Leichnams, teilte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Mittwoch auf Nachfrage mit. Das Kind war am Sonntag gegen 16 Uhr bewegungslos im Spaßbad-Bereich gefunden worden.