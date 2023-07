Die Sembritzkistraße in Fürstenwalde gilt eigentlich als ein ruhiges Pflaster. Am Sonntagabend (23. Juli) war das allerdings ein wenig anders. Gegen 20.30 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, weil zwei Personen in der Straße randalierten. Das teilte Gina Berthold von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost am Morgen mit.

Die Randale hatte es in sich, wie die Beamten bei ihrem Eintreffen feststellen mussten. Sieben Außenspiegel von Fahrzeugen waren beschädigt. Baustellen-Einrichtungen waren umhergeworfen worden, ebenso Gullydeckel.

Betrunkenes Geschwisterpaar als Urheber

Die Polizisten trafen auch die Urheber an. Es handelte sich um zwei Geschwister, eine 22-jährige Frau und ihren 21-jährigen Bruder. Beide standen unter erheblicher Alkoholeinwirkung. Die Frau brachte es beim Pustetest auf 2,37 Promille, ihr Bruder auf 1,3 Promille.

Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe, erfassten die Personalien der beiden und nahmen eine Strafanzeige auf. Außerdem stellten sie die Baustellenschilder wieder auf. Der Sachschaden wurde auf 4000 Euro geschätzt.