Zwar funkeln die Glassplitter wie Kristalle in der Sonne, doch der Schaden an einer Bushaltestelle in Fürstenwalde -Süd ist ärgerlich. Unbekannte scheinen am Wochenende am Paul-Frost-Ring einen Einkaufwagen durch die Scheibe gestoßen zu haben. Die Stadt will das Glas so schnell wie möglich erset...