Die rote Farbe an seinen Händen und das Aussehen des 25-jährigen Mannes haben die Polizisten am Mittwochabend (2. März) bei ihrem Einsatz im Ring der Freundschaft in Fürstenwalde stutzig werden lassen: Beides passte genau zu dem Mann, der kurz zuvor zwei Straftaten begangen haben sollte.

