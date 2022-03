Gleich mehrfach wurde der Polizei am Montag (28. Februar) die Zerstörung von Autoreifen angezeigt. So geschehen in der Wladimir-Komarow-Straße, wo es die Halter eines Chryslers sowie eines Suzukis traf. In der Neuen Gartenstraße wurde je ein Reifen eines Hyundais, eines Skodas, eines Peugeots und eines Fiats zerstochen.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei, wer sich da betätigte und ob die Taten in Zusammenhang stehen. Auch das Motiv ist noch unklar.