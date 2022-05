Montag, 12 Uhr auf dem Rastplatz Lebbiner Heide an der A 12. Eine Handvoll Lkw-Fahrer, überwiegend aus Polen, döst in ihren Führerkabinen, ab und an hält auch ein Pkw. Die meisten Fahrer steigen nur kurz aus, gehen auf Toilette und fahren postwendend weiter. Einer davon ist Thomas Sebeck aus dem...