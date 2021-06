Das Sackgassenschild steht längst wieder an der Lindenstraße in Fürstenwalde, die Umleitung ist ausgeschildert. Dennoch hofft am Dienstag offenbar noch mancher Autofahrer, den Bahnübergang in der Lindenstraße in Fürstenwalde überqueren zu können. Vergeblich.

Straßenanschlüsse am Bahnüberga...