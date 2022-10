Die Uferstraße in Bad Saarow ist eine Gegend, in der es sich im Allgemeinen gut leben lässt. Man residiert dort direkt an der Seepromenade am Scharmützelsee , und herrschaftliche Häuser gibt es da, die eiförmige Villa Parolo zum Beispiel. Am späten Donnerstagabend (6. Oktober) aber trug sich dort gruselig Anmutendes zu.