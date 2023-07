Nadine, 30 Jahre,

aus Fürstenwalde

Die gelernte Köchin Nadine wohnt in Fürstenwalde, ist 30 Jahre alt und arbeitet auch in ihrem Beruf, mal als Köchin, mal als Schichtleiterin in einem Restaurant. Zudem kocht sie auch zu Hause gern. Nebenher arbeitet sie seit zwei Jahren für Karls Erdbeerhof.

„In meiner Freizeit treffen meine Kinder und ich uns gern mit Freunden oder fahren spontan mal weg. Wir sind viel unterwegs“, schreibt sie uns.

