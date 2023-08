Nur was für Männer? Mädels-Crew mischt Wakepark Petersdorf auf

Wakeboarden in Bad Saarow

Meist stehen eher Männer auf dem Wakeboard. Nicht aber am Wakepark in Petersdorf bei Bad Saarow: Dort machen auch Frauen ordentlich Welle. Wie’s dazu kam und was für die Mädels der Vorteil daran ist.