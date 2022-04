Mit leisem Surren setzt sich das 740 Meter lange Umlaufseil an diesem sonnigen Nachmittag über dem Petersdorfer See in Bewegung. Ein unverkennbares Zeichen: Der Wakepark ist in die neue Saison gestartet. Auf der Startrampe wartet Samantha Domagala mit der Schleppleine in den Händen, dass es losgeh...