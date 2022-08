Knapp eineinhalb Stunden sind nach dem Sonnenaufgang vergangen, da baumelt der Lebensbrunnen auf dem Marktplatz schon am Haken. Der Brunnen, den viele Fürstenwalder liebevoll als „Pissrinne“ bezeichnen, wurde im Zuge der Erneuerung des Marktplatzes am Donnerstag, 11. August, abgebaut. Bis er an...