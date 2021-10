Während Ulf Kunzendorf noch in einer dicken senfgelben Steppjacke über den Laufsteg in der Fürstengalerie in Fürstenwalde läuft, um einen der Herbst- und Wintertrends zu präsentieren, hat seine Frau Cathrin schon eine kleine Einkaufsliste im Kopf. Ein paar schöne Stücke für ihren Mann hat s...