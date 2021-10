Wer an der Lindenstraße stadtauswärts fährt, sieht an der rechten Seite, am Ende des großen Geländes von Agravis Ost, in Fürstenwalde landläufig immer noch als Mischfutterwerk bekannt, Bauarbeiten auf einer größeren Fläche. An der Ausfahrt aus dem Areal des Agrarhandels- und Logistik-Unter...