Ein „Dreifach-Geschenk mit Sahnehäubchen“ sei dieses Projekt für ihn, sagt Markus Mollitor. Er ist der Leiter des Gymnasiums am katholischen Schulzentrum Bernhardinum in Fürstenwalde – und kann sich noch gut an jenen Tag im Herbst 2019 erinnern, als er zwei Gäste in seinem Konferenzraum em...