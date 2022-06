Seit rund zehn Jahren ist sie ein kleiner Hingucker für Spaziergänger auf der Ludwig-Lesser-Promenade am Scharmützelsee in Bad Saarow . Die elektronische Anzeigetafel neben dem Seebad zeigt nicht nur die Temperaturen von Luft und Wasser an, sondern auch die Sichttiefe im See. Passanten sind immer ...