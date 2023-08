„Ich gehe nicht mehr in den Wald. Schon gar nicht mit den Hunden“, sagt Manuela Kögel, Anwohnerin im Nachtigallenweg in Fürstenwalde. Zwar habe sie gewusst, dass Wölfe in der Nähe ihres Hauses unterwegs sind, einer Bekannten sei sogar schon mal ein Wolf begegnet – doch der aktuelle Fall la...