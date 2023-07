An der Frankfurter Straße in Berkenbrück entstehen neue Eigenheime - von privat. Indes entwickelt die Gemeinde an der Bahnhofstraße inmitten des Dorfes bei Fürstenwalde auch selbst ein neues Wohngebiet. Über die Vergabe der Grundstücke wurde nun rege debattiert. Von welchen Preisen war die Rede? © Foto: Cornelia Link-Adam