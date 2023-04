Busfahrer von morgen: Die Geschwister Leonie und Marvin Jopp aus Schöneiche sind seit September in der Ausbildung, der 16-jährige Finn Kirchhoff aus Lieberose – am Lenkrad – hat den Ausbildungsvertrag schon in der Tasche und der 13-jährige Danilo Böhning aus Eisenhüttenstadt (v.links) plant ähnliches. Alle vier trafen sich während des Zukunftstages beim BOS in Fürstenwalde in einem umweltfreundlichen Hybridbus. © Foto: Ruth Buder