Seit 31 Jahren ist Dr. Ludwig-Christian Krüger Hausarzt in Gransee. In jedem Quartal behandelt er rund 800 Patientinnen und Patienten. Manche kommen von Beginn an, sind mit ihm älter geworden. „Doktor Krüger“ kennen viele, er kennt ihre Geschichten. Ein langes, ereignisreiches Medizinerleben ...