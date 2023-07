Lange Zeit mussten die Patientinnen und Patienten von Dr. med. Ludwig-Christian Krüger bangen, ob sie sich in Gransee und Umgebung eine neue Hausarzt-Praxis suchen müssen. Auf dem Land und bei dem Ärztemangel alles andere als leicht. Doch Krüger, der schon eine Weile in den Ruhestand gehen will,...