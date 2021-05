Ein Fahrer ist am Sonntagmittag mit seinem Auto in eine Hecke in der Bredereicher Straße in Blumenow gefahren. Dies hatte eine Zeugin den Polizeibeamten gemeldet. Letztere konnten den Fahrer kurz darauf auffinden.

Fahrer ist alkoholisiert

Es handelt sich um einen 52-jährigen Ukrainer. Weil er sich ...