Abermals hat sich das Baugeschehen auf der B96-Ortsdurchfahrt in Gransee verlagert. Wer im September 2023 an den Baustellen vorbei will, muss mitunter mehr Zeit einplanen, denn nun ist der komplette Kreisel gesperrt. Der Verkehr wird südlich davon über teils holprige Kopfsteinpflasterstraßen umge...