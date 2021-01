Deutliche Botschaft an die Verantwortlichen: Am 7. Oktober vergangenen Jahres demonstrierte die BI für einen barrierefreien Bahnhof – Gleichgesinnte, die Kommune und Carla Kniestedt schlossen sich an „Jetzt ist Schluss mit lustig“! lautete die Devise. Am Ende entscheiden aber wie immer rechtliche und finanzielle Prämissen. © Foto: Thomas Pilz