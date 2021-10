Eine 34-jährige Frau sorgte am Donnerstag für Aufregung in Grüneberg. Offensichtlich befand sie sich in einem geistigen Ausnahmezustand. Es kam zu Gewalt. Sie hatte ein Krankenhaus verlassen und war verschwunden. Doch gegen 15.45 Uhr tauchte sie in Grüneberg auf. Sie war zur Adresse ihres 35-jä...